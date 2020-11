PSG : Mbappé, une blague qui ne fait pas rire les supporters

Le PSG est agité par de multiples tensions actuellement. Il y a celles opposant le directeur sportif, Leonardo, à son entraîneur, Thomas Tuchel. Celles entre le technicien allemand et les médias, pas satisfaits par les performances de l'équipe. Celles entre des joueurs qui, pour des raisons diverses, sont loin de leur meilleur niveau et expriment leur frustration en frappant des bouteilles d'eau comme Angel Di Maria mardi.

Et puis, il y a celles, embryonnaires, entre les supporters du PSG et Kylian Mbappé. En cause, des prestations difficiles du champion du monde, teintées de ses envies de départ, réelles ou supposées, pour le Real Madrid. Et puis, il y a cette courte vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis mardi soir.

Dedans, on voit Mbappé rigoler avec l'entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, mardi soir, lors d'un arrêt de jeu. "Ça va coach ? Vous voulez jouer ?", a-t-il demandé au coach allemand. Alors que son équipe galérait comme rarement au Parc, l'attaquant a pris le temps de rigoler, comme s'il prenait les choses à la légère. C'est évidemment l'interprétation de beaucoup de supporters parisiens. Une réponse forte de Mbappé est attendue samedi soir contre les Girondins de Bordeaux…

Kylian Mbappe was picked up by a pitch side microphone winding up RB Leipzig boss Julian Nagelsmann on Tuesday after he was getting worked up



💬 "Are you ok coach? Would you like to play instead?" pic.twitter.com/UKfB44xtF7