PSG - Mercato : le départ de Messi impacte déjà durement le club

Véritable icône et légende du football mondial. Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine, deux ans seulement après avoir rejoint le club parisien. Plus qu’un joueur de foot, l’argentin est une star. Très suivie sur les réseaux sociaux (468 millions d’abonnés sur Instagram), son influence dépasse le monde du football, a-t-elle. Que lors de sa venue à Paris, les réseaux du club avaient explosé.

Des réseaux sociaux en berne

Messi désormais parti, le Paris Saint-Germain, perd des abonnés sur ses réseaux sociaux. Plus de 2 millions, c’est le nombre d’abonnés du PSG en moins sur leur compte Instagram depuis l’annonce du départ du septuple ballon d’or, selon le journal l’Équipe. Messi peut compter sur sa communauté de fans, aux forts taux d’engagement sur internet.