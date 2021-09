PSG : Messi régale à l'entraînement !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG est en pleine préparation de son retour en Ligue des champions, mercredi face à Bruges. Et Lionel Messi va bien, merci pour lui. L'ancien joueur du Barça tient la forme. Il l'avait prouvé avec son triplé en sélection, et une vidéo postée par le club de la capitale ce lundi en atteste également.

On y voit Messi faire un une-deux avec Leandro Paredes, avec une superbe remise, et servir Neymar pour un but du Brésilien. Facile !