PSG : Neymar blessé, le propos choquant d'un Caennais

Le petit monde du football français a certes l'habitude de ses sorties. Qui ne plaisent pas toujours et qui lui valent d'ailleurs certaines inimitiés. Mais Pascal Dupraz, l'entraîneur du SM Caen, tient à son franc-parler, ce qu'il a eu l'occasion de prouver une fois encore au terme du match de Coupe de France perdu face au PSG (0-1).

Alors que Neymar quittait la pelouse, blessé, et alors incertain pour le 8e de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone (mardi prochain), Dupraz, lui, réagissait au micro de la chaîne Eurosport. Et lorsque son équipe ne bénéficie pas d'un pénalty, évident selon lui, le Brésilien n'est plus très loin..."Oui, on aurait aimé peut-être un penalty sur l’action de Yago qui lui vaut un carton jaune alors qu’à mon avis, il y a penalty. Mais, je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar."

Du Dupraz dans le texte. Neymar, lui, est absent pour quatre semaines...