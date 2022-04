PSG, OM : Fiorèse fait un aveu surprenant sur le Clasico

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Le PSG reçoit l’OM dimanche prochain, en clôture de la 32ème journée de Ligue 1. Un match important pour les deux formations et leurs supporters. Ancien joueur du PSG mais également de l’OM, Fabrice Fiorèse s’est exprimé sur un aspect spécifique du Classico.

Sur l’Équipe du Soir, l’ancien joueur de foot est revenu sur l’accueil qu’il a vécu lors de son retour en 2004 au Parc des Princes… sous les couleurs du rival marseillais : « Je m’attendais à ce qu’ils ne m’accueillent pas les bras ouverts. Sincèrement, je m’y étais un peu préparé, mais honnêtement ils y ont été très fort quand même. Je pensais que je faisais que mon métier, d’être performant, de donner le maximum pour ton équipe, de marquer, de donner des buts. Et donc je comprends tout à fait leur déception, et je ne leur en veux pas plus que ça »

Pour résumer Alors que le Classico entre le PSG et l’OM approche à grands pas, Fiorièse fait un aveu surprenant sur le match. Il évoque notamment l’accueil que lui a réservé le Parc des Princes lors de son retour avec le maillot marseillais.

Adam Duarte

Rédacteur