Lorient – PSG (3-2) : Pochettino fait tout pour épargner son vestiaire après la déroute

C'est un scénario qui était difficile à prévoir, d'autant plus quand le PSG a renversé la vapeur pour mener 2-1 grâce à deux penaltys de Neymar. Mais le club de la capitale a fini par s'incliner face à Lorient (2-3). Une défaite face à un promu qui fait tâche pour Mauricio Pochettino, qui commence tout juste son aventure parisienne.

Dans des propos en conférence de presse relayés par RMC, le technicien argentin a pourtant tout fait pour dédramatiser la situation. D'abord en prenant la responsabilité de ce revers pour lui. « Quand tu perds, tu cherches toujours à savoir pourquoi, je suis le premier responsable. »

Pochettino ne se retranche pas derrière l'absence de Verratti

Et ensuite en défendant la thèse de l'accident, avant de se tourner rapidement vers la prochaine rencontre face à Nîmes mercredi. « On a voulu aller chercher la victoire à 2-2, ce qui a créé une désorganisation défensive. On cherche toujours à travailler, c'est un accident, ça peut arriver, on reste optimistes et on espère que le prochain match sera meilleur. (…) On a un match mercredi, des accidents peuvent arriver dans le football, si on n'est pas à 100%, ce genre de choses peut arriver. »

Le coach du PSG a néanmoins concédé, en revanche, que l'absence de Marco Verratti ne pouvait pas être une excuse valable pour expliquer ce revers. « C’est un joueur important pour nous mais on doit savoir jouer sans certains joueurs, son absence ne peut pas être une excuse. »