PSG : Pochettino a perdu un joueur pour le reste de l'année !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le verdict est tombé. Et il n'est pas bon pour Julian Draxler, le milieu de terrain allemand du PSG. Lui qui avait rejoint sa sélection il y a quelques jours, et ce pour la première fois depuis des mois, s'est blessé à l’entraînement, avant même de disputer la moindre rencontre internationale. On savait qu'il souffrait de la cuisse, un blessure musculaire qui avait contraint son entraîneur, Hansi Flick, à sortir de sa réserve et indiquer que Draxler pourrait être absent plusieurs semaines.

Selon le média allemand SPORT-1, l'indisponibilité du joueur sera bel et bien à compter en semaines, six précisément. Ce qui laisse clairement penser qu'on ne reverra pas Draxler avec le maillot du PSG en 2021. Une tuile pour Mauricio Pochettino.