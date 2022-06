PSG, Real Madrid : la réponse cinglante de Tebas à Al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Le clash entre Javier Tebas et Nasser Al-Khelaïfi continue. Récemment, le président du PSG a déclaré dans le journal Marca : « qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne. Notre style est de ne pas nous mêler des affaires des autres ». Remonté contre la direction du Paris Saint-Germain au sujet de la prolongation de Kylian Mbappé, le président de la Liga ne digère toujours pas et critique la façon de faire de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG.

« Al Khelaïfi, c'est d'un autre niveau. Il nous prend tous pour des idiots (il ne croit pas lui-même à ses mensonges) et se présente dans Marca pour donner des leçons avec supériorité et l'arrogance d'un "nouveau riche". Les règles n'existent pas pour le PSG. Nous continuerons à lutter pour un football durable et sans triche », s’est révolté Javier Tebas en publiant un tweet.

Lo de Al-Khelaifi es otro nivel. Nos toma a todos por tontos (ni él se cree sus mentiras) y se presenta en @marca a dar lecciones con soberbia y arrogancia de "nuevo rico". Las normas no existen para el @PSG_inside. Seguiremos luchando por un fútbol sostenible y sin trampas. https://t.co/EKnlqLKju1 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 22, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur