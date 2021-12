PSG, Real Madrid - Mercato : L1, C1, Coupes, Mbappé est mort de faim

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

On ne sait quelle sera sa prochaine destination. En dépit de la rumeur insistante qui l'envoie déjà au Real Madrid. On ne sait, non plus, si le PSG parviendra en Ligue des Champions à éliminer le Real Madrid dans quelques semaines lorsque les deux clubs se retrouveront.

Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Kylian Mbappé veut bouter le club meringue hors d'Europe et tout gagner cette saison. Les supporters parisiens peuvent donc être rassurés, leurs attaquant vedette n'est pas rassasié et a faim de titres comme jamais. C'est du moins ce qu'il a confié au site officiel du club.

"L’année dernière, on n’a pas gagné le championnat, ni la Ligue des Champions. À la fin, tu te dis : "Est-ce que ça vaut le coup si tu ne gagnes pas ? La réponse est non". Je préférerais donc en mettre moins des buts, une trentaine, faire des passes décisives et qu’on prenne la Ligue des Champions. Les objectifs individuels c’est bien, mais si tu ne gagnes pas de titre, tu apprécies à moitié. Gagner la Ligue des Champions, le championnat et la coupe, c’est le plus important. Pour l’instant, on est sur le bon chemin, mais les grosses échéances arrivent et c’est à ça qu’on doit se préparer."