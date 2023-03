PSG : saison terminée pour Neymar (Officiel) !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Voici le communiqué officiel du PSG, tombé il y a quelques minutes seulement. "Neymar Jr a présenté plusieurs episodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l’entraînement collectif." Une très mauvaise nouvelle pour le club parisien, a deux jours seulement du 8e de finale retour en C1 face au Bayern Munich. Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG ! Communiqué médical. @Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 6, 2023

Pour résumer On l'a appris il y a quelques minutes seulement : le milieu de terrain brésilien du PSG, Neymar, ne reviendra pas cette saison. En effet, le joueur va devoir être opéré en raison de sa récente blessure à la cheville. Mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier.

Benjamin Danet

Rédacteur

