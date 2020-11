PSG : Tuchel s'explique sur ses coups de gueule et redoute le danger Ben Arfa (Girondins)

Dans des propos relayés par RMC, l'entraîneur allemand a de nouveau évoqué les difficultés physiques de son groupe, avant de désigner le danger le numéro un de week-end. Evidemment, il se nomme Hatem Ben Arfa, l'attaquant des Girondins.

Le point sur l'effectif

« Pour Mauro Icardi et Idrissa Gueye, on verra en fonction de l'entraînement. Abdou Diallo est suspendu. Marquinhos est ménagé pendant 48h suite à une petite alerte aux adducteurs. Julian Draxler est en phase de reprise. Thilo Kehrer poursuit son programme de soins. Juan Bernat poursuit sa rééducation après son opération du genou. Verratti peut jouer peut-être une mi-temps. »

Sur ses coups de gueule contre les journalistes

« Si ça atteint le vestiaire, ça nous resserrera. pour moi c'est très clair. Je peux comprendre les critiques, mais on a des positions différentes. Les critiques, ce sont des supporters, des journalistes... Mais je ne suis pas à télé, ou sur mon canapé. moi je suis avec mon équipe, je vis chaque passe, chaque sprint avec mon équipe et on a un sentiment complètement différent après un match comme ça que devant ma télé. je peux accepter les critiques mais vous pouvez accepter aussi qu'on a un autre sentiment. J'ai eu le sentiment que les journalistes voulaient me convaincre de leur opinion mais je n'avais pas la même opinion car je suis une petite part de ce groupe. »

Des gros risques pris sur le physique des joueurs

« Nous n'avons pas le meilleur état physique car on manque complètement d'une préparation et après on rentre dans un cercle comme Marco Verratti où on laisse jouer des joueurs très vite après des blessures et on prend des risques. »

Ben Arfa, un danger qu'il redoute

« Ben Arfa, c'est bon il a déjà montré avec Rennes, il n'a plus rien à nous démontrer ! On attend un 4-4-2 avec Ben Arfa en 2e attaquant. C'est une équipe contre qui c'est difficile de se créer des occasions, mais on va essayer. Nous serons l'équipe avec le plus de possession. Ils seront capables de sortir de la pression avec de la qualité. Ce sera un bon match. »