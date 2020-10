PSG : un cas positif annoncé à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'identité du joueur concerné n'est pas connue mais on devrait y voir plus clair ce soir à l'occasion de la rencontre entre le PSG et le Dijon FCO à 21 heures au Parc des Princes.

Si l'on se fie au groupe communiqué pour le match de ce soir, il peut s'agir d'Alexandre Letellier, le 3e gardien figurant dans la liste des absents mais pas annoncé par Thomas Tuchel comme sur le flanc hier en conférence de presse...