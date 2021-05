PSG : un retour fracassant à Manchester City fait déjà trembler Neymar & Co

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG se serait bien passé de cette nouvelle. Au moment où Kylian Mbappé est douteux contre Manchester City et que Colin Dagba est sorti blessé hier face au RC Lens (2-1), Sergio Agüero (32 ans) a fait un retour fracassant en cette fin de saison.

Alors que Raheem Sterling traverse un long tunnel, avec 11 matches sans marquer, l’attaquant argentin a ouvert le score hier contre Crystal Palace (2-0) et peut rappeler avant de partir en juin qu’il peut encore rendre de grands services à Josep Guardiola.

« Quel but, quel joueur, quel homme ! »

« Combien de fois a-t-il fait ça ? s’est interrogé son entraîneur en conférence de presse. Quel but, quel joueur, quel homme ! Je l’aime, et les gens ne vont pas le croire mais il nous a manqué. On n’a pas pu l’utiliser souvent mais on le récupère peut-être au bon moment… »

Mardi, à l’Etihad Stadium face au PSG (21h), l’Argentin de 32 ans sera une menace de plus. Selon L’Équipe, « El Kun » devrait toutefois sortir du banc.