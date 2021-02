PSG : une lourde amende vient de tomber sur le club

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Pas vraiment le genre d'information bienvenue. Y compris au PSG, club qui dispose certes de moyens financiers ahurissants, mais qui fait face à la crise liée au coronavirus. Et si la direction du club cherche à faire des économies, elle va tout de même devoir mettre la main au portefeuille dans les prochaines semaines.

En effet, et cela a été annoncé sur le site officiel du Ministère de l'économie et des finances, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a assuré que le Paris Saint-Germain était sanctionné d’une amende de 700 000 euros pour "des retards de paiement des factures de ses fournisseurs". Voici, ci-dessous, ce que l'on peut lire.

"En application des articles L. 441-16 a) et L. 470-2 du code de commerce, une amende de 700 000 € a été prononcée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France à l’encontre de la société PSG FOOTBALL pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. La constatation de ces retards a été effectuée par les services de la DIRECCTE dans le cadre d’une enquête lancée par la DGCCRF sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement. L’amende susmentionnée se rapporte à des manquements commis pendant une période antérieure à la situation d’urgence sanitaire consécutive à l’épidémie du Covid-19."