PSG : 3 mauvaises nouvelles tombent avant l’AC Milan

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier après-midi, nous avons relayé l'information de Sky Sports Italia, qui annonçait que Théo Hernandez s'était entraîné normalement dimanche. Le latéral gauche de l'AC Milan avait déclaré forfait pour la réception de l'Udinese (0-1) samedi lors de l'échauffement et la crainte d'un forfait pour le choc de mardi face au PSG grandissait. Il souffrait d'une contusion à une cheville. Mais il a finalement pu s'entraîner sans problème et devrait être titulaire à San Siro dans deux jours pour croiser son frère.

Le compartiment offensif bien remplumé

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle côté Milan. Toujours selon Sky Sports, Christian Pulisic et Samuel Chukwueze, qui eux étaient forfaits face à l'Udinese, se sont également entraînés normalement. Le compartiment offensif des Rossoneri, qui a tant fait peine à voir au Parc des Princes (0-3) il y a deux semaines avec Olivier Giroud et Rafael Leao bien trop esseulés, va être sacrément remplumé avec la présence des deux ailiers. Une aubaine pour un Stefano Pioli sous pression, une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique et le PSG...

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life