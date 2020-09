PSG : 4 titulaires finalement rétablis pour le Clasico ?

Depuis plusieurs jours, les supporters du PSG voient avec inquiétude les noms prestigieux s'ajouter à la liste des absents pour le grand choc face à l'ennemi marseillais dimanche. Les plus inquiets s'imaginent même tomber pour la première fois depuis huit ans, à une époque où le dopage financier n'avait pas placé le club de la capitale à des années-lumière de ses concurrents en L1.

Mais, bonne nouvelle, RMC annonce que quatre joueurs pourraient être rétablis dimanche soir. Il s'agit de Leandro Paredes, Angel Di Maria et surtout Neymar, plus un autre dont l'identité n'a pas filtré car son cas fait encore débat. Comment est-ce possible ? Selon la radio, les joueurs ont déclaré leurs symptômes au PSG et à la LFP avant le 30 août, soit avec le test PCR. C'est cette date qui fixe le début des deux semaines d'isolement. Et c'est ce qui fait que ces Parisiens pourraient être alignés dimanche par Thomas Tuchel.

Dans quel état de forme seront-ils ?

Mais il y a tout de même une inconnue majeure : leur état de forme. Car ces joueurs en question viennent de passer les quinze derniers jours enfermés chez eux. Pas d'entraînement possible. Même s'ils font leur retour au Camps des Loges la veille ou l'avant-veille du Clasico, ils ne pourront trouver ni rythme ni automatisme avec leurs coéquipiers. Cette bonne nouvelle n'en est peut-être finalement pas une pour Thomas Tuchel, qui va se demander s'il est sage d'aligner des joueurs n'ayant pas jouer depuis un mois…