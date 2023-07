PSG : 6 joueurs se sont plaints de Mbappé à al-Khelaïfi !

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

On devine tous où s'arrêtera l'escalade entre Kylian Mbappé et le PSG mais on ne sait pas encore jusqu'à quel point les deux parties vont se tirer dans les pattes. Ce samedi, par exemple, on a appris que le club de la capitale avait fait retirer l'attaquant de l'affiche promotionnelle pour le match amical contre al-Nassr au Japon à la fin du mois. Mais il y a mieux (ou pire, c'est selon) : certains joueurs du PSG auraient condamné l'interview tenue par l'international français dans France Football, ce samedi, à l'occasion de la réception de son titre de meilleur joueur français en 2023-24.

Un manque de respect envers le PSG, pour l'un des joueurs

Selon RMC, qui a dévoilé cette information, six joueurs, dont deux recrues, auraient contacté Nasser al-Khelaïfi pour s'étonner de ces propos qui rabaissent le club, l'un d'eux assurant qu'il s'agit d'un manque de respect. Un retour en arrière semble désormais impossible puisque, même si le natif de Bondy reste à Paris cette saison, il sait déjà qu'une partie du vestiaire n'apprécie pas son comportement...

Dans les colonnes de France Football ce matin, Kylian Mbappé n'a pas été tendre avec le PSG, estimant que Paris « n'aide pas beaucoup » à mettre ses performances en valeur (« car c'est une équipe clivante, un club clivant »). Le capitaine des Bleus s'est également lavé les mains du fiasco européen du club : « Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus ».

🚨 INFO RMC Sport : la sortie de Mbappé dans France Football ne passe pas chez une partie du vestiaire parisien, qui a transféré les déclarations de l'attaquant à Nasser Al-Khelaïfi et estimé que "ceci est une insulte pour le club" ► https://t.co/qoTV46UKUP pic.twitter.com/39bkrrNDlA — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2023

