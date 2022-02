PSG : à distance, Messi a infligé un nouveau camouflet à Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est une image des plus amusantes que Marca a diffusé sur son compte Twitter. Celle de la visite de la mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, au pape François. On la voit remettre un maillot du Portugal avec le nom de son champion de fils au souverain pontife. Et la tête de celui-ci au moment de le recevoir parle pour elle ! En effet, son visage n'exprime aucun sentiment, alors qu'en général, en tant que fan de football, il affiche un franc sourire.

C'est peut-être parce que le pape François, de son vrai Jorge Mario Bergoglio, est argentin et donc fan de Lionel Messi. D'ailleurs, les fois où La Pulga est venue à sa rencontre, on pouvait lire le bonheur sur son visage. Supporter de San Lorenzo depuis toujours, le pape François a rêve d'être footballeur. Mais visiblement pas de se voir offrir un maillot de Ronaldo...

😅 La reacción del Papa @Pontifex_es al recibir la camiseta de @Cristiano de parte de Dolores Aveiro pic.twitter.com/KgnXG0D2eY — MARCA (@marca) February 9, 2022