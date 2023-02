PSG : à Paris, l’émir du Qatar a pris une décision radicale pour l’avenir du club !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani était bien présent au Parc des Princes hier soir pour assister au choc entre le PSG et le Bayern Munich (0-1). L’émir du Qatar a dû peu goûter à la prestation décevante des hommes de Christophe Galtier mais a pris une décision radicale pour l’avenir de son club. Alors que les rumeurs récentes parlent d’un rachat de Manchester United par le Qatar, puis d’un désengagement progressif de QSI au PSG, l’émir du Qatar a été rassurant. En ce sens, sa seule présent au Parc hier fut un signe positif. De sources qatariennes citées par L’Équipe, il n’est d'ailleurs pas question pour lui d’abandonner le club de la capitale. « Ce sont des fonds privés qui souhaitent investir à Manchester United. QIA (Qatar Investment Authority, fonds souverain de l’émirat) n’a rien à voir là-dedans, explique l’entourage des investisseurs. Et même si c’était le cas, QIA et QSI n’ont pas les mêmes ambitions et la même vocation. Il n’y aurait aucun problème. Et de toute façon, ce n’est pas QIA directement qui va formuler une offre. » Alors, rassurés les supporters du PSG ? 🗞 Coman s'en remettre ?



La une du journal L'Équipe de ce mercredi 15 février > https://t.co/KDb2jaTQoJ pic.twitter.com/qfHI8KBwpZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2023

Pour résumer Présent dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au choc des 8es de finale aller de la Ligue des champions PSG-Bayern Munich (0-1), le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani a pris une décision forte pour l’avenir du club de la capitale.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life