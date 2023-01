PSG : à peine entré à Paris, Messi met un premier éclat à Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir à quel point le titre de champion du monde de Lionel Messi (35 ans) agirait sur son nouveau statut au PSG. Dès les premiers jours suivant son retour à Paris, le tout nouveau champion du monde s’est distingué. Dans son édition du jour, L’Équipe lui a attribué le titre de Champion des champions Monde, honneur très convoité de l’année, juste devant Kylian Mbappé (24 ans). Michel Platini, distingué deux fois, a félicité les deux stars du PSG.

Platini encense Messi et Mbappé

« Je ne pense que du bien de ces deux joueurs, beaucoup de bien. Ce sont deux joueurs très différents, mais qui font tous les deux la différence, a-t-il expliqué. Ils illustrent le fait que le football, au fond, a souvent séparé les créateurs et les buteurs. Messi est également un buteur, évidemment, mais c’est aussi quelqu’un qui crée, avec une qualité de passes exceptionnelle. Mbappé est plus, pour l’instant, dans le camp des finisseurs. Ils sont tous les deux, aussi, de l’ère des statistiques. Ce palmarès m’inspire autre chose, enfin. La Coupe du monde désigne les meilleurs joueurs du monde, et qu’est-ce que l’on constate ? Le meilleur joueur, Messi, le meilleur buteur, Mbappé, et celui qui a marqué l’un des plus beaux buts de la compétition, Neymar, jouent tous les trois ensemble au Parc des Princes, chaque semaine ou presque. C’est une sacrée époque quand même. »

Pour résumer Rentré à Paris depuis mardi et porté en triomphe par les salariés du Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin Lionel Messi (35 ans) vient d’être élu Champion des champions Monde de L’Équipe devant Kylian Mbappé (24 ans).

