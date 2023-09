PSG : à peine parti, Neymar torpille déjà la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis son départ de Barcelone en 2017, la trajectoire de Neymar ressemble à une chute. Arrivé comme une idole au PSG, il en est reparti cet été comme un pestiféré pour s'engager avec Al-Hilal. Faute de pouvoir retourner chez des Blaugranas en difficulté financière et pas forcément chauds pour le recruter, l'attaquant a dû se contenter du championnat saoudien. Qu'il estime désormais supérieur à la Ligue 1 suite au tsunami de stars débarquées durant l'intersaison. C'est ce qu'il a déclaré hier en conférence de presse quand les journalistes brésiliens l'ont interrogé sur son curieux choix de carrière.

"C’est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1"

"Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c’est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J’ai soif de titres, j’ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c’était faible, mais c’est là où j’ai le plus souffert (rires). Ça va être un championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder. Je ne vais pas ressentir de difficulté d’adaptation. Je ne parle pas arabe mais après 5-6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. Je suis content de découvrir une nouvelle culture, j’ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix et de ce futur qui se présente à moi."

Neymar said that the Saudi Pro League might already be better than Ligue 1 😮 pic.twitter.com/tGqUdgZWlt — ESPN FC (@ESPNFC) September 7, 2023

