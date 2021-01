PSG : à peine parti, Tuchel colle déjà une pression d'enfer à Pochettino

Le PSG a fait sa révolution d'hiver en débarquant Thomas Tuchel pour introniser Mauricio Pochettino. L'Argentin sera pour la première fois sur le banc parisien ce soir à Geoffroy-Guichard et en L1, il tentera de faire aussi bien que son prédécesseur. Car Opta le rappelle, stats à la clé, le PSG sort d'une saison record.

En 2019-2020, non seulement Paris a atteint pour la première fois la finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich (1-0), mais en L1, avec Tuchel, il a obtenu la meilleure moyenne de points gagnés par match (2,37). Une marque qu’il partage avec son prédécesseur Unai Emery. Et Tuchel détient également le plus grand pourcentage de victoires de l’histoire du PSG en championnat (75,6%). L'ancien coach de Tottenham n'aura donc guère le droit à l'erreur.