PSG : accusé de préparer une fête d'anniversaire clandestine, Neymar Jr réagit !

Zapping But! Football Club PSG : le bilan de Thomas Tuchel comparé à ses prédécesseurs

On le sait : Neymar Jr (PSG) a un goût prononcé pour la fête et, tous les ans, à l'approche du 5 février, la date de son anniversaire, le Brésilien prépare une grande réception pour le célébrer dignement avec ses coéquipiers, mais aussi en compagnie d'artistes, amis et jolies filles venus des quatre coins du globe.

Pour ses 29 ans, alors que la France est sous couvre-feu, au bord du confinement et touché par la pandémie de Covid-19, la star du PSG peut-elle encore dérapée comme ce fut le cas au réveillon du Nouvel An où entre 150 et 500 personnes avaient participé à une fête dans son manoir de Rio de Janeiro ?

Neymar Jr ne fera pas de réception XXL pour son anniversaire

Selon le média brésilien Extra, la réponse est oui. Neymar aurait prévu une soirée clandestine en France, demandant à ses amis brésiliens une « discrétion maximale » et interdisant les téléphones portables pour éviter d'attirer l'attention.

Alors que la rumeur prenait de l'ampleur, Neymar a coupé court lui-même à cette rumeur au travers d'un post sur Twitter : « Puisqu'un faux potin a commencé dans notre merveilleuse presse brésilienne: il n'y aura pas de fête! Et celui qui a lancé ce potin, qu'il aille trouver quelque chose de mieux à faire ... » Circulez, y a rien à voir !