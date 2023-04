PSG, OGC Nice : affaire Galtier, SOS Racisme s'en mêle !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Dans une réaction adressée à L'Équipe, SOS Racisme demande à ce que la lumière soit faite sur les propos prêtés à Christophe Galtier. Julien Fournier, tout comme Ineos et l'OGC Nice, sont ainsi invités à « sortir de leur réserve ». «SOS Racisme demande que toute la lumière soit faite. Pour cela, nous demandons à Julien Fournier de clarifier ses propos. Oui ou non, affirme-t-il que Christophe Galtier ait tenu de tels propos ? Nous demandons également à Ineos et à l’OGC Nice de sortir de leur réserve. Si une alerte faisant état de propos racistes de la part de Christophe Galtier est bien parvenue à la direction d’Ineos et aux supérieurs de Julien Fournier au sein du club, quelle suite la société et le club y ont-ils donnée ? Une enquête a-t-elle eu lieu ? Il est en effet fondamental que les alertes émises en matière de racisme ne finissent pas sous le tapis, mais soient pleinement prises en considération afin de les objectiver».

SOS Racisme réclame au PSG de ne pas rester les bras croisés

SOS Racisme demande également au PSG, actuel employeur de Christophe Galtier, « de s'engager à mener une enquête interne si se trouvait établie la plausibilité de la tenue des propos prêtés à l'actuel coach du PSG. En effet, au-delà de toute autre mesure que le club pourrait être amené à prendre dans sa relation avec Christophe Galtier, il serait alors fondamental de savoir si des propos discriminatoires ont pu être tenus par ce dernier dans le cadre de sa présente activité ».