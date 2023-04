PSG - Affaire Galtier : Thierry Henry prend position et interpelle un club !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà le résumé des propos de Thierry Henry sur l'antenne d'Amazon il y a quelques minutes au sujet de la désormais affaire Galtier. Comme vous le savez, l'entraîneur du PSG a été accusé de racisme au travers d'un mail envoyé par un ancien salarié de l'OGC Nice (Julien Fournier) à sa direction de l'époque.

"J’ai eu l’impression que les joueurs voulaient parler. Mais peuvent-ils parler ?"

Et pendant que les témoignages de soutient affluent pour Galtier, en assurant qu'il n'est pas raciste, aucun son, aucune image de l'OGC Nice, club au sein duquel les faits susceptibles d'être condamnés se seraient déroulés. Thierry Henry : "Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'entend rien de l'autre côté. J’attends les Niçois personnellement. Pourquoi les Niçois ne parlent-ils pas? J’ai quand même senti des gens qui me donnaient l’impression de vouloir dire des choses. Plus les jours avançaient, moins il y avait de certitudes dans le discours. Je sais qu’il y a une enquête, mais quand même, il y a bien quelqu’un qui doit pouvoir parler et nous en dire plus que les trois lignes du communiqué. Je sais que cela s’est produit entre deux personnes qui ne sont plus au club, mais on parle quand même de votre club. J’ai vu des gens défendre l’une des parties, pourquoi personne ne défend qui que ce soit de l’autre côté ? Je me pose pas mal de questions. J’ai eu l’impression que les joueurs voulaient parler. Mais peuvent-ils parler? A Nice, quelqu'un doit venir nous expliquer ce qu'il s'est passé."