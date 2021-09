PSG : agacé pour Messi, Neymar and co, Pochettino invite la FIFA à revoir son plan

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Comme révélé hier, la Conmebol a annoncé la programmation des matchs Brésil – Uruguay et Argentine – Pérou dans la nuit du 14 au 15 octobre... Soit le même jour que le premier match de la 10e journée de Ligue 1 opposant le PSG au SCO Angers. Une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino qui ne pourra donc pas récupérer ses internationaux sud-américains (Messi, Neymar, Marquinhos, Di Maria, Paredes) à temps.

« Nous sommes sans défense dans cette situation »

Démuni depuis l'autorisation par la FIFA de disputer non plus deux mais trois matchs internationaux à chaque trêve, Mauricio Pochettino a ouvertement évoqué le problème ce samedi en conférence de presse, s'avouant démuni et appelant les instances à trouver de meilleures solutions à l'avenir pour ne pas fausser l'équité des championnats européens :

« Les Sud-Américains vont partir et joueront en même temps que nous face à Angers. On vit un moment de folie mais il faut s’adapter à ça. Il faut ménager le temps de jeu pour avoir des bonnes performances et ne pas prendre de risque pour leur santé (…) Je ne peux rien faire. Les clubs, d’une certaine façon, nous sommes sans défense dans cette situation. On a de l’empathie pour les sélections mais il y a sûrement des choses à revoir à l’avenir pour trouver un équilibre et surtout la meilleure solution ».