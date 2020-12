PSG : Al-Khelaïfi a sifflé la fin de la guéguerre entre Leonardo et Tuchel

Si le PSG se qualifie en 8es de finale de la Ligue des champions, l’horizon pourrait être vraiment dégagé pour la suite de la saison. Celle-ci avait pourtant démarré sur des charbons ardents, avec deux défaites en autant de matches en L1 et une place peu enviable en C1. En cas de victoire contre l’Istanbul Basaksehir au Parc des Princes (21h) pour clore cette phase de groupes, ces mauvais souvenirs seraient effacés.

Et les brouilles entre Leonardo et Thomas Tuchel avec eux. Selon L’Équipe, les relations entre les deux hommes forts du PSG sont en train de se réchauffer en interne. Nasser al-Khelaïfi, ému de la sortie de son entraîneur peu après le mercato estival, aurait quand même oeuvré pour que les deux hommes se rapprochent.

Leonardo n’est toujours pas le plus grand partisan de Tuchel

« La passe délicate traversée par le club en novembre et le spectre de l’élimination de la Ligue des champions ont coïncidé avec un rapprochement des deux hommes, explique le quotidien sportif. Ils ont été vus davantage ensemble. Si, sur le fond, Leonardo n’est toujours pas le plus grand partisan de Tuchel et inversement, le succès à Old Trafford suivi de celui à Montpellier (3-1) a conforté ce regain d’unité. » Cette harmonie naissante se serait également diffusée entre les staffs technique et médical. Notamment celles avec Rainer Schrey, le responsable de la préparation physique, dont les méthodes ne sont pas toujours partagées.