PSG : Al-Khelaïfi a une autre obsession que Mbappé pour la fin du Mercato

Le PSG espère encore se séparer de certains des joueurs issus du centre de formation. Cependant, à l'image de Kylian Mbappé, il y a un joueur que Nasser al-Khelaïfi aimerait garder pour le plus grand nombre d'années possible, considérant qu'il fait partie de l'avenir du PSG. Al-Khelaïfi veut sécuriser Zaïre-Emery D'après les informations du Parisien, le PSG voudrait coûte que coûte prolonger Warren Zaïre-Emery avant la fin du mercato, et des premiers contacts auraient déjà eu lieu. Ce dernier se laisserait le temps de réfléchir. Pour rappel, son contrat se termine en juin 2025. 🚨 Le #PSG a une obsession : prolonger Warren Zaïre-Emery à la fin du mercato ! Des premiers contacts ont déjà eu lieu.



🚨 Le #PSG a une obsession : prolonger Warren Zaïre-Emery à la fin du mercato ! Des premiers contacts ont déjà eu lieu.

De son côté, Zaïre-Emery se laisse le temps de réfléchir.

(Le Parisien) pic.twitter.com/b6UbjUdJ0m — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 27, 2023

Pour résumer D'après les informations du Parisien, le PSG voudrait coûte que coûte prolonger Warren Zaïre-Emery avant la fin du mercato, et des premiers contacts auraient déjà eu lieu. Ce dernier se laisserait le temps de réfléchir. Pour rappel, son contrat se termine en juin 2025.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur