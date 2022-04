PSG : Al-Khelaïfi balance une petite bombe sur les finances du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

On n’a pas beaucoup entendu les dirigeants du PSG au sujet de l’élimination rocambolesque en 8es de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3). En revanche, le club de la capitale a marqué des points lors de l’accord trouvé avec CVC pour regonfler les finances du football français.

Nasser Al-Khelaïfi a profité de cette tribune médiatique pour évoquer plus largement la situation économique du football mondial et de certains clubs... dont le FC Barcelone. Le président du PSG a fait une révélation de taille sur les finances de la formation catalane.

« Nous devrions également examiner d'autres modèles de contrôle, notamment sur la dette, a-t-il analysé dans The Athletic. Un grand club espagnol est venu me voir et m'a dit : ‘Nasser, Barcelone a une dette de 1,5 milliard d'euros, maintenant ils prennent un autre prêt, maintenant ils peuvent faire des choses sur leur stade pour un autre milliard’. C'est la clé, pour empêcher les clubs de faire faillite et avoir un contrôle des coûts. » Voilà qui ne risque pas d’arranger les relations fraîches entre le PSG et le Barça.

Pour résumer Nasser Al-Khelaïfi, très discret depuis le fiasco du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, a été bien plus prolixe au sujet des finances du FC Barcelone. En éventant un secret bien gardé en Catalogne.

Bastien Aubert

Rédacteur