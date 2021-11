PSG : Al-Khelaïfi débutera 2022 devant les juges

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Nasser al-Khelaïfi devra prochainement comparaître face à la justice. Le quotidien l’Équipe annonce qu’il devra se justifier devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone en début d’année prochaine. Les dates du procès en appel sont fixées du 31 janvier au 4 février 2022. Le patron du groupe beIN Media Group avait été poursuivi pour « instigation à gestion déloyale aggravée. » Le ministère public de la Confédération avait intenté une procédure en appel à la suite de ce jugement.

Jérôme Valcke aussi convoqué

À noter que Jérôme Valcke, l’ancien bras droit de Stepp Blatter, sera également appelé à répondre aux questions du jury. Il est quant à lui poursuivi pour gestion déloyale aggravée puis reconnu coupable de « faux dans les titres répétés. » Rendez-vous à partir du 31 janvier 2022 pour en savoir davantage sur cette affaire.