PSG : al-Khelaïfi fait une grande annonce sur Mbappé et répond sèchement à Messi

Nasser Al-Khelaïfi s’est livré avant le Classique contre l'OM (20h45) ! Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, avec qui aucun rendez-vous secret pour une prolongation ne serait programmé, le président du PSG a été très élogieux : « Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'or ! Les problèmes que nous avons eu restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait et de ce que fait toute l'équipe », a-t-il clamé sur RMC Sport. « La relation est super, super positive, notamment entre le joueur et le président. On voit aux entraînements ou sur le terrain à quel point il prend plaisir à jouer son football, à quel point il est déterminé à faire le maximum pour le PSG, c'est très positif », dit-on dans l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi.

« Nous avons célébré Messi mais avec respect »

Le président du PSG a également tenu à répondre aux critiques de Lionel Messi sur le manque de « reconnaissance » ressenti par l’Argentin après son sacre en Coupe du monde. « Comme tout le monde l'a vu, car nous avons même publié une vidéo, nous avons célébré Messi à l'entraînement, et nous l’avons également célébré en privé, a-t-il ajouté. Mais avec respect, nous sommes un club français. C'était bien sûr sensible de faire la fête au stade. Nous devons respecter le pays qu'il a vaincu, ses coéquipiers de l'équipe de France, et nos supporters aussi. »

