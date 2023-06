PSG : Al-Khelaïfi fait une grosse mise au point sur Manchester United et lâche une pique au Barça !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

A l'occasion du point presse de ce samedi en marge d'une réunion de l'ECA qu'il préside, Nasser Al-Khelaïfi a répondu aux rumeurs concernant le rachat par le Qatar de Manchester United. Alors qu'on le dit impliqué dans les négociations, le président du PSG a démenti... Expliquant avoir simplement donné des conseils à un individu qu'il ne connaissait pas. « Vous me faites rire pour être honnête. Bien sûr, je suis Qatarien. Je suis souvent interrogé par différents clubs européens, sur les investissements, etc. J'étais par exemple à Miami pour le Grand Prix de F1. Quelqu'un là-bas est venu me voir, je ne sais pas qui c'était, pour que je lui donne un conseil. Il m'a demandé : est-il mieux d'acheter deux clubs anglais ? Un petit et un gros (Everton et Tottenham) ? Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais il m'a demandé mon avis. J'ai donné mon avis et ensuite apparemment c'est moi qui gère le deal, c'est une blague. Je ne travaille pour personne. Je veux juste le meilleur pour le football. Bien sûr que je donnerais mon avis si on me le demandait, je le ferais pour n'importe qui, pas seulement sur Manchester United. »

Ouvert au retour des frondeurs de la Super League

Quant à savoir quel serait son avenir ? Nasser Al-Khelaïfi a été très clair : « Le PSG, c'est mon club, c'est dans mon cœur, il n'y a rien d'autre (avec Manchester United) ». Concernant le projet de Super League qui a plus que jamais du plomb dans l'aile, le Qatarien a tendu la main aux frondeurs souhaitant rentrer dans le rang et réintégrer l'ECA : « Nous acceptons tous ceux qui se rendent compte qu'ils ont commis une erreur (…) Les dirigeants du Barça ? Ils seraient plus respectés. Là ils donnent l'impression d'être contre le reste du monde ».

