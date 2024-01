PSG : Al-Khelaïfi impliqué dans le premier projet de Superligue ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté comme l’un des grands défenseurs de l’UEFA face à la Superligue dès le départ, profitant du départ des clubs putschistes en avril 2021 pour récupérer la présidence de l’ECA (syndicat des clubs européens), le président du PSG est aujourd’hui pointé du doigt par l’un de ses anciens alliés pour avoir joué un double jeu.

Al-Khelaïfi au cœur d’un projet Superligue en 2020 ?

En effet, avant que la première mouture du projet ne voie le jour avant de faire l’objet d’un vif rejet, gardant seulement le soutien du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus Turin, « NAK » aurait participé au complot initial pendant la période du Covid-19 selon le président du club turinois Andrea Agnelli.

Dans le Financial Times, l’ancien boss de la Vieille dame raconte les dessous d’un premier projet appelé « Bohr » et impliquant alors le PSG : « Je me souviens avoir pris l’avion pour Paris au milieu du Covid. Il n’y avait personne. Paris était désert. Moi et Nasser avons discuté, en disant que nous avions besoin de changement parce que si nous ne changeons pas, nous sommes morts ».

Des propos difficilement vérifiables mais qui jettent l’opprobre sur le président du PSG, lequel a souvent été présenté comme le chevalier blanc de l’UEFA…

