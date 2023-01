PSG : al-Khelaïfi invité à sortir du silence dans un dossier explosif

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si le sportif est légèrement vacillant actuellement au PSG après les défaites à Lens (1-3) et à Rennes (0-1) dimanche, le vrai problème actuellement du club de la capitale concerne le Parc des Princes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a jeté de l'huile sur le feu en assurant que le stade ne serait pas vendu, alors que QSI aimerait pouvoir en devenir propriétaire pour l'agrandir. Nasser al-Khelaïfi a déjà fait savoir que le PSG partirait si jamais il ne pouvait racheter son jardin depuis 40 ans.

Mais après les tensions des dernières semaines, les adjoints d'Anne Hidalgo tentent d'opérer un rapprochement avec le PSG, conscients qu'un abandon du Parc serait catastrophique pour l'avenir de l'enceinte. Le premier adjoint, Emmanuel Grégoire, a ainsi déclaré à L'Equipe : « Il n’est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc des Princes. Nous sommes très favorables à l’idée de soutenir le programme d’agrandissement et d’investissement. On veut leur faire des propositions qui les mettraient autant en confort que s’ils étaient propriétaires avec une concession très longue. On a des contacts avec les équipes du PSG mais pas avec le président et on se doute bien que c’est lui qui décide. On souhaite reprendre le dialogue. Il y a désaccord de valeur majeur sur le Parc. Après c’est très compliqué d’estimer la valeur du Parc des Princes car si on demande à 15 experts il y aura 15 prix différents ». Une discussion avec Nasser et ça repart ?