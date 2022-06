PSG, OGC Nice : Al-Khelaïfi vend la mèche pour Galtier et justifie son choix

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

C’est désormais acté, Zinedine Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du PSG. Après plusieurs semaines de rumeurs, le président du club de la capitale a remis les pendules à l’heure après son retour du Qatar. Nasser Al-Khelaïfi a également annoncé que Christophe Galtier serait le prochain entraîneur du club. Un choix qu’il justifie.

Pour Le Parisien, le président parisien s’est exprimé : "On a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts."

🔵 EXCLUSIF | Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, nous a reçu ce mardi pour exposer les grandes lignes de son nouveau projet



Pour résumer Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a annoncé ce mardi que Christophe Galtier serait le prochain coach du PSG. Il a également justifié ce choix. Pour lui, le PSG a choisi le meilleur coach pour la nouvelle stratégie du club.

