PSG : le coup de pouce d'al-Khelaïfi à Tuchel en Champions League

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des confrontations face à Manchester City

L'anecdote est des plus surprenantes et a de quoi énerver les supporters parisiens les plus superstitieux : hier soir, lors de la finale de Champions League entre Chelsea et Manchester City (1-0), Thomas Tuchel portait une paire de chaussures porte-bonheur que lui a offert Nasser al-Khelaïfi et qu'il n'avait pas jugé bon d'enfiler lors de Bayern Munich-PSG (1-0) en août 2020 !

Il avait une bonne excuse pour la saison dernière

“J’avais ces chaussures à Paris (il les montre), a-t-il expliqué au micro d'une télévision anglaise. J’avais fait la promesse de les porter quand on attendrait la finale de la Champions League. C’était un cadeau du président du PSG. Mais quand on est allé en finale, je ne les ai pas portées. Et on a perdu. Alors, je les ai mises aujourd’hui.”

L'entraîneur allemand avait toutefois une bonne excuse : lors de la finale de C1 2020, il souffrait d'une fracture du cinquième métatarse du pied gauche et portait une attelle sur toute la jambe. Impossible, donc, d'enfiler une chaussure. Mais il aurait pu porter la deuxième, ça aurait porté un peu chance et peut-être évité le but de Kingsley Coman…