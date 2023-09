PSG : al-Khelaïfi se moque ouvertement du FC Barcelone et du Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Devenu le champion du combat contre la Super League au printemps 2021 pour avoir refusé que le PSG y participe, Nasser al-Khelaïfi a pris les commandes de l'association européenne des clubs (ECA) dans la foulée. Une hérésie quand on sait combien le dopage financier qu'il représente fait du mal à la majorité des écuries... Beau joueur, le Qatari a tenu à tendre la main à ses grands rivaux, le Real Madrid et le FC Barcelone, lors d'une interview à un média polonais. Mais il n'a pu s'empêcher de se moquer de la compétition portée par les deux géants espagnols... VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "La Super League aujourd’hui est une blague" "Ces clubs savent que je ne mentionne jamais leurs noms, a-t-il dit avant de les citer par la suite... Je leur dis et leur conseille seulement de revenir à l’ECA dès qu’ils le souhaitent. Qu’ils rejoignent la famille. Ils sont les bienvenus, a rappelé le président du PSG. La Juventus s’est déjà retirée du projet de Super League. Ils devraient faire de même. Je ne suis ni contre Barcelone ni contre le Real Madrid. Je ne vais exclure personne. Je suis contre les conflits et les combats. J’ai rencontré Joan Laporta et je lui ai dit la même chose. La Super League aujourd’hui est une blague. Elle était morte avant même son annonce." Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 Nous sommes tous avec toi Nuno, à très vite sur les terrains ! 💪❤️💙 pic.twitter.com/fEAIlgjwDC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 29, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, invite le Real Madrid et le FC Barcelone à se rapprocher de l'association européenne des clubs, qu'il préside également, après l'échec de la Super League. Le Qatari a parlé de blague pour le sulfureux projet.

Raphaël Nouet

Rédacteur