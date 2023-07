PSG - Al-Nassr : premier accroc en préparation pour les Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Le Paris Saint-Germain affrontait ce samedi à Osaka, au Japon, le club saoudien d'Al-Nassr pour son deuxième match amical de l'intersaison. Mais face à Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et consorts, les Parisiens n'ont pas su faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0). Et c'est même CR7, butant sur Gianluigi Donnarumma, qui a eu la plus grosse occasion de cette rencontre.

Coup de sifflet final dans ce #PSGAlNassr, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge.⌛️



🇯🇵 #PSGJapanTour2023 I 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/hucGMXAXV9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2023

