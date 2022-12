PSG : Al-Thani aurait reçu trois offres pour Paris, un projet à la Manchester City en gestation

Comme révélé publiquement par Nasser al-Khelaïfi, le PSG cherche des renforts économiques afin de poursuivre le développement du club francilien. Si l'idée de QSI n'est pas de perdre la main sur le club, l'Etat du Golfe cherche un partenaire à hauteur de 15% maximum des parts du club.

Si l'on en croit le journaliste britannique Ben Jacobs (CBS), le Qatar aurait déjà reçu trois offres de participation minoritaire dans le club … Dont deux émanant des Etats-Unis. Valorisant le club à plus de quatre milliards, ces investisseurs seraient prêts à mettre jusqu'à 600 M€ pour récupérer le maximum des parts en vente. Les discussions sont rentrées récemment dans une nouvelle phase.

Toujours désireux de développer sa marque et de bâtir une galaxie de clubs comme l'ont fait le groupe Red Bull et le City Group, QSI s'est également mis en quête d'un nouveau club satellite en plus des portugais de Braga. Selon Ben Jacob, un nouveau club européen pourrait intégrer le giron PSG-QSI dès l'année prochaine...

? PSG have received three formal offers for minority investment. Two parties are US-based. Due diligence is now being undertaken. Told all three investors value the club at over €4bn. pic.twitter.com/3vnAPU89eG