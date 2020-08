PSG : Alaba revient sur son geste de consolation auprès de Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Les images de Neymar en larmes après la finale de Ligue des Champions perdue du PSG face au Bayern Munich (1-0) ont fait le tour du monde. Effondré après être passé tout près du sacre, le Brésilien a été conforté par le joueur bavarois David Alaba au coup de sifflet final. Un geste que le latéral Autrichien a expliqué dans un poadcast. "Cela s'est fait comme ça, a-t-il expliqué. C'est un joueur qui a beaucoup de pression sur les épaules, qui porte un lourd fardeau, qui porte tout un club ". C'est important. Car nous aimons tous ces athlètes" a-t-il expliqué.

Le respect avant tout

David Alaba n'est pas le seul membre de l'institution munichoise a avoir eu un geste de compassion auprès des joueurs du Paris SG. Le président Karl-Heinz Rummenigge a également eu des mots réconfortants envers le Brésilien et le champion du monde français Kylian Mbappé. "J’ai vu Neymar et Mbappé en larmes et je me suis rapproché d’eux pour leur dire qu’ils étaient forts et qu’ils devaient continuer comme ça", a-t-il confié à Tuttosport. Classe.