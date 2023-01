PSG - Angers (2-0) : Messi, Neymar, Mukiele, les notes des joueurs parisiens

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Gianluigi Donnarumma : 5

Il s’est d’abord fait peur en début de rencontre avec une sortie très aventureuse couplée à une incompréhension heureusement sans conséquence avec Bernat (16e). Ce fut ensuite très calme pour le portier italien, qui s’est distingué par une belle ancitipation sur un centre dangereux (57e). Pas grand-chose de plus…

Sergio Ramos : 6

A l’exception d’une incompréhension avec Messi (15e) et d’une perte de balle très dangereuse (54e), le défenseur espagnol a livré un match très propre. L’ancien Madrilène a mis beaucoup d’impact dans les duels(42e, 67e, 69e) et aurait même pu marquer de la tête, mais a buté sur Bernardoni à bout portant (24e). Ce n’était « que » Angers, mais c’est rassurant.

Marquinhos : 5,5

Hormis une transversale ratée (15e), le Brésilien n’a rien raté dans ses relances, et même proposé un très beau jeu long par moments (26e). Défensivement, il fut un peu plus dans l’ombre que Ramos, étant rarement inquiété. Un match tranquille.

Danilo Pereira : 5,5

Comme Marquinhos, il n’en a pas eu beaucoup à faire mais l’a bien fait. Aligné à gauche de la défense à trois centraux, le Portugais a encore prouvé sa fiabilité à ce poste, à l’image de son intervention décisive dans la surface (52e).

Nordi Mukiele : 6,5

Techniquement, le polyvalent défenseur français doit encore (beaucoup) progresser à l’image de plusieurs contrôles manqués (40e, 44e). Mais, positionné très haut dans le cadre de ce retour au 3-4-3, l’ancien de Leipzig a livré deux passes décisives : l’une pour Ekitike (5e), l’autre pour Messi (72e). Une belle fiche statistique qui aurait pu être agrémentée d’un but (91e), en plus de son sérieux défensif (67e).

Fabian Ruiz : 4

Que ce fut neutre… Le milieu de terrain espagnol n’a pesé ni offensivement, ni dans l’orientation du jeu, ni défensivement. L’ancien de Naples a manqué de tranchant, comme sur cette passe ratée (35e), et a touché près de deux fois moins de ballons que son compère Vitinha. Remplacé par Warren Zaïre Emery (79e)

Vitinha : 5

Le Portugais a toujours sa qualité dans les petits espaces (38e), et a été précieux dans le contre-pressing, comme à son habitude. Mais lui aussi a été beaucoup trop neutre dans l’utilisation du ballon, formant une paire bien fade avec Ruiz. Remplacé par El Chadaille Bitshiabu (86e).

Juan Bernat : 4,5

Il y a beaucoup trop de déchet dans le jeu de l’Espagnol. Une passe ratée plein axe (21e), un centre manqué (43e), un autre ballon perdu (48e) : ses imprécisions auraient pu coûter cher, comme sa position très étrange sur une grosse occasion pour Sima (61e). Offensivement, on l’a peu vu. Et le PSG doit avoir hâte de retrouver Nuno Mendes.

Lionel Messi : 6

L’Argentin n’a pas livré son plus grand match sous le maillot parisien. Mais sa première depuis son titre mondial, il a été décisif. D’abord en décalant Mukiele sur l’action de l’ouverture du score (5e). Ensuite en terminant avec un grand relâchement une belle action collective (72e). Entre temps, il y a eu quelques pertes de balles et un début de seconde période fantomatique. Mais ce fut anecdotique.

Huho Ekitike : 6

Son ouverture du score d’entrée de jeu lui a permis de surfer sur sa vague actuelle (5e). L’ancien Rémois accumule de plus en plus de buts et donc de confiance, et cela se ressent. S’il est encore tendre par séquences, il met sa qualité technique en évidence, comme sur son relais sur le second but parisien (72e). Il aurait même pu s’offrir un doublé (59e). Remplacé par Carlos Soler (79e).

Neymar : 5

Il y a bien eu quelques éclairs, évidemment. Mais Neymar a été coupable de beaucoup d’imprécisions et de nonchalance en début de match. Ce fut mieux ensuite, sans être transcendant, alors qu’il a joué très bas pour compenser la neutralité de ses milieux. Son magnifique but hors-jeu aurait pu changer le visage de sa soirée (83e). Averti pour un geste d’humeur (92e).

Arthur Merle