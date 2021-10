PSG – Angers (2-1) : le SCO peut rager, les images sont accablantes sur le penalty !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si le PSG a arraché un succès tiré par les cheveux contre le SCO Angers (2-1), la pilule était difficile à passer pour le défenseur Romain Thomas qui a réagi à chaud au micro d'Amazon Prime :

« Franchement, perdre comme ça, c'est hyper frustrant. Avant qu'il aille voir la VAR, je prends le temps de lui dire. C'est pas l'action du penalty, la tête et la main, mais c'est avant, en amont. Il (Icardi) tire bénéfice de la situation qu'il a avec moi pour être en avance sur le défenseur. Je lui demande et il me dit : « ça a été tchecké par les personnes de la VAR ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge mais c'est pas grave. C'est fini. Paris a ses trois points. On va travailler pour aller à Saint-Etienne mais je préfère en prendre cinq et qu'ils nous fassent tourner dans le jeu que de perdre comme ça... »

Aux vues des images, on ne peut qu'en effet être d'accord avec lui. Quant à l'argument des supporters parisiens assurant que cela s'équilibre par rapport à l'action de la première mi-temps entre Mauro Icardi et Pierrick Capelle, on notera que l'Angevin touchait, lui, le ballon sur son retour...