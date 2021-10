PSG - Angers (2-1) : Paris s'en tire sans briller, les tops, les flops, les notes...

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les Tops :

Danilo, un coup casque pour redresser Paris

Dans ce match des « sans grades » de l'effectif de Mauricio Pochettino, il est incontestablement celui qui a tiré son épingle du jeu. Précieux pour sauver Paris sur les contres de Mohamed-Ali Cho et Sofiane Boufal, le Portugais a surgi pour égaliser (70e).

Mbappé, deux coups de patte pour sauver son mauvais match

Dans un match où il a eu toutes les peines du monde se montrer à son avantage face au but et où il n'a pas spécialement brillé non plus sur les coups de pied arrêtés qu'il tirait quasiment tous, le Champion du Monde s'est quand même mué en passeur décisif pour sauver un match très moyen de sa part. Il a ensuite converti le penalty de la victoire (87e) et aurait même pu donner le but du 3-1 à Wijnaldum (poteau à la 89e).

Herrera, le meilleur parisien sur la durée

S'il a souvent été éliminé sur la vitesse par les contres angevins, l'Espagnol a malgré tout fait son match au niveau offensif. Auteur d'un joli but de la tête refusé pour un hors-jeu (44e), l'ancien joueur de Manchester United a quasiment été le Parisien le plus dangereux jusqu'à sa sortie...

Les Flops :

Colin Dagba n'a pas pesé lourd face à Hakimi

Pour sa première apparition de la saison après une longue absence, le jeune Parisien était aux fraises et cela s'est souvent vu face à la vitesse de Boufal. S'il a apporté quelques centres intéressants, il se prend quand même les pieds dans le tapis sur le but de Fulgini.

Mauro Icardi, la pointe inoffensive

L'Argentin a davantage participé au jeu que d'habitude mais ça s'arrête là. Totalement absent dans la zone de vérité, seuvré de bons ballons, pas servi par ses partenaires. C'était Casper. Vu son absence, ce n'est pas franchement surprenant que le PSG a dû attendre la 70e minute pour cadrer enfin une tentative. C'est néanmoins lui qui provoque involontairement le penalty (cadeau) offert par Monsieur Depechy pour une main de Capelle venue contrée sa tête ratée (83e).

Rafinha, pari totalement raté

Du fait des nombreux absents, l'ancien du Barça avait une carte à jouer pour faire remonter un peu sa cote aux yeux de Mauricio Pochettino. Inexistant jusqu'à son remplacement par le néerlandais Georginio Wijnaldum.