PSG - Angers : Galtier a été impressionné par Messi et annonce la date du retour de Mbappé

Sans forcément convaincre, le Paris Saint-Germain a battu ce mercredi le SCO d'Angers (2-0), à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Parisiens d'assurer leur titre honorifique de champion d'automne. Après la rencontre, Christophe Galtier a affiché sa satisfaction de renouer avec le succès en championnat, dix jours après la défaite contre le RC Lens (3-1).

"Messi paraît apaisé, léger"

"C’est une victoire importante sur le plan comptable, importante après notre défaite à Lens, dans un championnat qui est très dense. Sur le fait que tout n’ait pas été parfait dans le jeu, croyez-moi que c’est difficile et je félicite mes joueurs. C’est lié à l’après Coupe du monde où pendant des semaines et des semaines, des séances et des séances, le groupe a été très éparpillé. Les états de forme des uns et des autres sont différents. Les états de formes sont totalement différents. Petit à petit, on retrouve notre effectif même s’il y a encore des absents, des blessures. Je pense aussi à Achraf Hakimi et Kylian Mbappé qui vont venir nous rejoindre dès demain (vendredi)", s'est réjouit l'entraîneur parisien en conférence de presse d'après-match. Après cela, il s'est s'exprimé sur Lionel Messi, qui a marqué son retour à la compétition par un but.

"Merci et bravo aux supporters de l'avoir accueilli comme il a été accueilli. Croyez-moi que ça lui fait chaud au cœur", a d'abord confié l'entraîneur parisien avant de faire part de sa satisfaction devant la forme physique affichée par la Pulga. "Leo avait bien récupéré, il a eu pas mal de séance avec nous. Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. Évidemment qu’avec ou sans Leo, ça donne un autre visage. Il me semblait bien physiquement. J’avais échangé avec lui à la mi-temps et au fur et à mesure du match pour savoir comment il se sentait physiquement. Il se sentait bien. C'était important pour lui de rejouer rapidement et pour l'équipe de retrouver Leo dans le cœur du jeu. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match, c’est encore mieux."

Pour résumer L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, avait des choses à dire après la victoire des siens face au SCO d'Angers (2-0), dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur