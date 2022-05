PSG : Antonela Roccuzzo, Madame Messi, affiche sa nouvelle collection sexy

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Lionel Messi et Antonela Roccuzzo font bande à part cette semaine. Alors que l’attaquant argentin du PSG (34 ans) fait une petite escapade en Arabie Saoudite en compagnie de Leandro Paredes, sa compagne affiche sa dernière collection sexy dans les rues de Paris.

Antonella s’affiche Place Vendôme

Et c’est plus précisément autour de la Place Vendôme que madame Messi a exhibé sa nouvelle garde-robe très décontractée. Affublée d’un sac d’un vert flashy et d’un ensemble dans les tons de beige, la belle Argentine a parfaitement lancé le printemps parisien de la mode.

Bastien Aubert

Rédacteur