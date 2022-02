PSG : après Agüero, les Argentins font bloc derrière Messi contre les Français !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sergio Agüero ne joue plus au football. Mais l'ancien attaquant de Manchester City, et du FC Barcelone, contraint de mettre un terme à sa carrière ne raison d'une arythmie cardiaque. En revanche, le Kun parle toujours. Et tape même du poing lorsqu'on touche à son compatriote, Lionel Messi. Comme vous le savez, sans doute, il s'est exprimé quelques heures après le match PSG-Real Madrid, match au cours duquel Lionel Messi a déçu, une fois encore, et raté une pénalty.

"Leo a bien joué. Je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais parce qu'il a bien joué. Il était bien et très actif. Les magazines et les journaux français l'ont tué. Ce sont des idiots. J’avais un entretien prévu avec un magazine français, mais j’ai dit : "Non, je soutiens Leo Messi." Depuis, d'autres personnages, argentins, défendent également l'ancien Barcelonais.

Omar Da Fonseca, sur lesz ondes de RMC : "Il a dribblé tellement d’adversaires qu’on aimerait qu’il dribble le temps. Ce n’est pas gagné. Il a tellement habitué les gens à des choses impossibles. Tout le monde veut jouer comme Messi mais lui joue comme personne. Il commence maintenant à jouer comme tout le monde. Il fait certaines choses plus prévisibles mais pour moi, ça reste un génie. Mais je n'ai pas compris qu'il n'ait pas laissé le penalty à Mbappé. Il l’a déjà fait à Barcelone avec Luis Suarez et Neymar. Vu son âge et son expérience, il a encore cette faculté de savoir qu'il doit bonifier Mbappé."

Autre réaction, celle de l’entraîneur du club de Gimnasia de La Plata, Néstor Gorosito à ESPN. "Les Français connaissent les parfums, pas le football."