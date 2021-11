Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Deux ans après les départs d'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi qui ont fait beaucoup de mal au PSG, Leonardo pourrait-t-il perdre une nouvelle bataille avec ses meilleurs « Titis ». Ce n'est pas impossible. En effet, dans l'entourage de certaines promesses parisiennes on s'interroge franchement face à une situation figée.

Michut, Simons, Dina Ebimbe... Le chant du départ

« Tous ceux qui sont à Paris savent que le projet n’est pas lisible, encore plus depuis qu’il n’y a plus de réserve. On est en France, les joueurs plaisent de plus en plus tôt. Si tu ne proposes rien, tu vas te poser des questions, et c’est tout le vivier parisien qui se pose des questions. Beaucoup de familles s’interrogent, elles n’ont pas de retours alors que des clubs, en plus à l’étranger, les ont déjà démarchés avec des projets alléchants », confie au Parisien un proche de la classe biberon francilienne.

Bien qu'il a prolongé jusqu'en juin 2025, Edouard Michut envisage de quitter le club définitivement cet hiver, estimant que les conditions de sa prolongation ne sont pas respectées. De son côté, Xavi Simons, dragué par le FC Barcelone, envisage un retour en Catalogne à l'issue de son contrat l'été prochain. Une saignée qui pourrait aussi concerner Eric Junior Dina Ebimbe, dont la situation n'évolue pas et qui plait en Ligue 1. De vraies bombes à désamorcer au PSG...