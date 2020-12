PSG : après Aurah Ruiz, Jesé Rodriguez trainé dans la boue par une nouvelle bimbo

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain et Jesé Rodriguez ont décidé de mettre fin à leur collaboration alors que l'ancien attaquant du Real Madrid était encore sous contrat jusqu'en juin 2021. Il s'agit de l'épilogue de l'un des flops les plus retentissants de l'ère QSI. Il faut dire que cela fait quelques années maintenant que Jesé ne fait plus vraiment parler de lui sur les terrains mais que ses histoires de cœur régalent la presse à scandales.

La sale vengeance pour empêcher la réconciliation Jesé – Aurah Ruiz

Dernièrement, Jesé Rodriguez se disait assagi. L'attaquant francilien était même intervenu en direct sur l'émission « La Casa fuerte » pour tenter de recoller les morceaux avec son ex Aurah Ruiz. Alors que le couple s'était rabiboché, Jesé est reparti, le jour de son anniversaire, dans ses infidélités avec une autre star de télé-réalité : Rocio Amar, candidate de « Mujeres y hombres y viceversa ».

N'ayant pas apprécié de se faire trainer dans la boue par le footballeur lors de son intervention médiatique, Rocio s'est vengée sur les réseaux sociaux, publiant au grand jour les messages écrits et vocaux envoyés par Jesé … où il démonte littéralement Aurah Ruiz qualifiées « de folle perdue » ou de « lourde ». Du côté du PSG, on ne doit pas franchement regretter de s'être séparé de Jesé Rodriguez et de la mauvaise publicitée faite au club par l'Espagnol...

Et voici Rocio Amar :