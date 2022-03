PSG : après Daniel Riolo, Pierre Ménès flingue aussi Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Leo Messi a été sifflé, lors de la rencontre entre le PSG et Bordeaux, par les supporters du club de la capitale. Une façon pour eux de montrer leur mécontentement vis-à-vis des performances de l’ancien joueur du Barça. Pierre Ménès a réagi au cas de l'Argentin.

Sur son blog, Pierre Ménès a lourdement critiqué Messi : « Ils faut bien comprendre un truc. Messi et Neymar sont invendables. Tu ne peux pas trouver un point de chute à un mec qui tourne autour de 40 millions par an et à un mec à 37 millions par an. Donc quoiqu’il arrive, la saison prochaine tu vas te bouffer Neymar et Messi. Donc, les siffler ce n’est peut-être pas la meilleure solution cat sinon l’année prochaine tu traineras ces boulets. Néanmoins, je n’ai pas été surpris par l’ambiance au Parc contre Bordeaux qui était plus dans l’indifférence que dans l’agressivité »

Face à Pierrot (1/2) : “Si Mbappé prolonge, ce sera une question d’argent”



Vu le nombre de questions sur le sujet, la 1e partie de FAP est intégralement consacrée au fiasco du PSG à Madrid et surtout à ses conséquences directes. Bon visionnage !https://t.co/CGnSbjbX84 — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 14, 2022

Pour résumer Leo Messi déçoit depuis son arrivée au PSG. Le sextuple ballon d’or et loin de son niveau habituel. Pierre Ménès flingue l’argentin après le match contre le Real Madrid. Pour l'ancien journaliste de Canal+ Messi n'a plus la même fluidité qu’auparavant.

Adam Duarte

Rédacteur