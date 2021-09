PSG : après l’épisode Neymar, coup de massue pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé et Neymar ont multiplié les mésententes lors de la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain face à Montpellier (2-0), pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Au point qu'à sa sortie, l'attaquant français a montré des signes d'énervement envers la star brésilienne. "Il ne me fait pas la passe", a-t-il lâché à Idrissa Gueye dans des images captées par Canal+.

Mais en plus de l'épisode avec Neymar, Kylian Mbappé est resté muet devant le but comme face au FC Metz (2-1). Comme révélé par le compte Twitter @Statsdufoot, c'est la première fois depuis février 2021 que l'ancien joueur de l'AS Monaco n'avait pas été décisif lors de deux rencontres consécutives de championnat.

Kylian Mbappé n’a pas été décisif lors de 2 rencontres consécutives en @Ligue1UberEats pour la 1ère fois depuis février 2021 @PSSportsFR #PSGMHSC — Stats Foot (@Statsdufoot) September 25, 2021